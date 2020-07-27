شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك أسامة فيصل مع الزمالك وهدف ناشئ المقاولون يسقط أسطورة الصفقات الجاهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المباريات الودية التي خاضتها الأندية في الفترة الأخيرة استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري العام، المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف طويلة استغرقت 147 يومًا بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، تألقًا ملحوظًا لنجوم الناشئين الذين تم تصعيدهم للمشاركة مع الأندية للتغلب على الظروف الصعبة التي تعانيها الفرق في موسم استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد، وفترة التوقف الطويلة التي جعلت اللاعبين عرضه للإصابات.

وأدى إعادة النظر في أمر قطاعات الناشئين بالأندية إلى تصعيد 5 لاعبين في الأهلي و7 في الزمالك و9 في المقاولون، بالإضافة إلى باقي الفرق التي اتجه مدربوها إلى الاستعانة بالناشئين بعد توقف كورونا.

وأثبت الناشئون جدارتهم بتلك الفرصة، وأنهم ليسوا مجرد إضافة لسد العجز بل يمكنهم إسقاط نظرية الصفقات الجاهزة التي اتجهت إليها معظم الأندية لتهمل ناشئيها، وجاء الرد سريعًا من زياد طلبة ناشئ المقاولون العرب والذي تألق في ودية فريقه مع أسوان ليسجل هدف التعادل للمقاولون في أولى التجارب الودية مع الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليحفظ ماء وجه الذئاب على أرضهم دون هزيمة.

كما سجل أسامة فيصل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز الزمالك على وادي دجلة وديا بأربعة أهداف دون رد، بينما سجل حسام أشرف ناشئ القلعة البيضاء أيضًا هدفًا في تلك الرباعية.

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وفي الأهلي تألق محمد شكرى والعربى بدرى ناشئًا الأهلي، حتى أن الجماهير رأت في شكرى مستقبل الجبهة اليسرى بعد على معلول الظهير الأيسر التونسي للقلعة الحمراء، وذلك خلال ودية الأهلي وسموحة التي انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.