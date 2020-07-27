شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت فقوسة يتحدث عن أكبر خطوة مع الإسماعيلي والحلم العربي الأغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "سعيد للغاية بإشادة الجماهير والجهاز الفنى بأدائى فى الفترة الأخيرة، وأعدهم بتقديم المزيد من التألق، وأسعى أن يكون ذلك خطوة لفرصة أكبر مع الفريق".. هكذا بدأ مدحت فقوسة صانع ألعاب الإسماعيلى الشاب تصريحاته.

وأضاف: "دعم الجماهير ومساندتهم يمثل الدافع الأكبر لنا من أجل العودة إلى منصات التتويج، الجميع داخل النادى تعاهدوا على تحقيق الانتصارات فى الفترة المقبلة لإسعاد الجماهير المتعطشة للبطولات".

Advertisements

واسترسل: "هدفنا الأغلى هو الفوز بكأس البطولة العربية بعد الوصول لمرحلة متقدمة فى تلك البطولة الكبيرة، تخطينا فرق عريقة مثل الأهلى الليبى والجزيرة الإماراتى والاتحاد السكندرى، وفوزنا بالبطولة سيكون ردًا قويًا على من يشكك فى قدرات اللاعبين".

واختتم فقوسة حديثه: "مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يقوم بتوفير جميع احتياجات اللاعبين والجهاز الفنى، ونتطلع لتحسين ترتيب الفريق فى جدول مسابقة الدورى العام".