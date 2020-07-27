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الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة من التدريبات لـ بعد العيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح حمدي فتحي، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى.

وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.

يذكر أن الفريق عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة الودية التي أقيمت مساء الجمعة.

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ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا.

أجرى حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته، وقال عبد الحفيظ إن اللاعب يجري المسحة الطبية اليوم، بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية، وقام اللاعب بإجرائها خارج النادي داخل سيارته لمنع اختلاطه بلاعبي الأهلي، وكان الفريق قد استأنف تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق أول من أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين»، وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.

ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع داخل النادى ولمزيد من الاطمئنان على الجميع فى جهاز الكرة، بعدما أُصيب حمدى فتحى لاعب الفريق بفيروس مؤخراً، وتسببت واقعة حمدى فى إعلان حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

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