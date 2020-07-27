شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الجزيرة أقدم نادٍ مصرى تم تأسيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجزيرة أحد أعرق الأندية المصرية، ويٌعد أقدم الأندية التى تم تأسيسها فى مصر، حيث تم تأسيسه عام 1882 ويوجد بالجزيرة شمال منطقة الزمالك، ويتصف بأنه نادٍ رياضى وثقافى واجتماعى، وفى 4 نوفمبر 1886 منحت الحكومة المصرية حق الترخيص لنادى الخديوى الرياضى للانتفاع بمساحته التى بلغت وقتها 146 فدانًا و22 قيراطًا و12 سهمًا.

وتم تغيير اسم النادى عام 1914 فتغير إلى نادى الجزيرة الرياضى ثم نادى «أمير الصعيد» نسبة إلى الملك فاروق ولكن هذا الاسم لم يدم إلا لمدة سنة واحدة واستقر الاسم على نادى الجزيرة.

ويٌعد سبورتنج ثانى أقدم الأندية تأسيسا، حيث تأسس عام 1890، وحضر الحفل الخديوى توفيق، ومقره فى الإسكندرية، وهو أحد الأندية الرياضية والاجتماعية الشهيرة، اسمه الرسمى نادى الإسكندرية الرياضى، ولكن نظرا لعدم ممارسته كرة القدم كلعبة أساسية لم ينل شهرته مثل باقى الأندية، وفيما يخص ثالث الأندية فهو نادى السكة

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وتم تأسيسه عام 1903، تم إنشاؤه عن طريق مجموعة المهندسين الأجانب الذين كانوا يعملون فى الورش (عنابر السكة الحديد الموجودة بالسبتية)، وأقيم بحى شبرا بالقاهرة، ثم النادى الأوليمبى تأسس سنة 1905 تحت اسم النجمة الحمراء، وأسسه على مخلص الباجورى، والخامس هو الاتحاد السكندرى والذى تم تأسيسه عام 1906

وفيما يخص ناديى الأهلى والزمالك فتأسس الأول عام 1907، بينما الثانى تم تأسيسه 19011 .