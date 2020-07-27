شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المقاولون يعلن جاهزية صفقة الأهلي للمشاركة.. ويعلق: "عضلاته حديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور وائل نبيل رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع المقاولون، وأمر خوضه للمباريات من عدمه يرجع لاختيارات الجهاز الفني، وذلك قبل خوض المقاولون اللقاء الودي المرتقب أمام أسوان، غدًا الثلاثاء، في ثاني مباريات ذئاب الجبل الودية استعدادًا لاستئناف الدوري العام في 6 أغسطس المقبل.

أضاف طبيب المقاولون ردًا على المشككين في القوة البنيانية لطاهر محمد طاهر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، قائلاً: اللاعب لم يتعرض لإصابات مزمنة تشكك في قدراته العضلية، بالعكس عضلات طاهر قوية والإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع المنتخب الأولمبي، كانت تمزق بمقدار 3 م في الخلفية وهذه لا تعد إصابة، ولكن طاهر كان قد تحامل على نفسه للعب مع المنتخب ما أدى لتجدد الإصابة قبل استكمال شفائه، وطاهر من أقل اللاعبين تعضًا للإصابة".

واتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون العرب على تسديد صفقة طاهر محمد طاهر على مدار 12 شهرًا، فيما سيتم دفع قيمة أول قسط خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما حصل النادي على توقيع اللاعب لمدة خمسة مواسم تبدأ من الموسم الجاري مقابل 25 مليون جنيه، ورغم أن الأهلى أعلن عن الصفقة قبل أسبوعين تقريبًا بشكل رسمى وتم تقديم اللاعب من جانب الأهلى عبر قنواته الإعلامية إلا أن تسديد أول قسط لن يتم حالياً لأن الموسم الحالى ما زال مُستمراً بعدما تم تأجيله عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا التى عانى منها العالم كله، وأتفق الناديين على تسديد أول قسط من قيمة الصفقة فى أكتوبر المقبل.

فى سياق آخر، عقد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادى اجتماعًا مع الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين فى حضور محمد رضوان رئيس القطاع، وأثنى المشرف على الكرة بالمجهود الكبير الذى قدمه مدربى القطاع الموسم الماضي، وأوصى المشرف على الكرة خلال الاجتماع مدربى القطاع بمواصلة المشوار بنجاح والتركيز فى المهمة التى تتطلب تقديم عناصر مميزة بالإضافة لتحقيق نتائج إيجابية حتى يظل القطاع متصدر ومتقدم على العديد من القطاعات.

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وأكد محمد عادل على كامل الدعم للمدربين والأجهزة الفنية وكذلك رئيس القطاع، مشيرًا إلى أن الجميع فى النادى يقف خلف قطاع الناشئين الذى سيظل العمود الفقرى للفريق الأول والعناصر المميزة يتم تصعيدها مباشرًا للمشاركة مع الفريق الأول أمثال الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف أبوهشيمة هاف 2003.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.