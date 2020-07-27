شكرا لقرائتكم خبر عن هاني أبو ريدة: مبروك لأولادي في إنجلترا رافعين رأس مصر دايمًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي على النجاحات التي يحققها الرباعي المصري في الدوري الإنجليزي قائلاً على صفحته بـ"تويتر": "مبروك لأولادي في إنجلترا.. رافعين راس مصر دايمًا يارب".

في سياق متصل، عبر النجم المصري محمود حسن تريزيجيه عن سعادته البالغة ببقاء فريق أستون فيلا في الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التعادل أمام وست هام 1-1، وخسارة واتفورد أمام آرسنال 3-2.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "الحمد لله، هذا فضل كبير من عند الله، ستحصل على مكافأة من الله، طالما تجتهد وتؤدي بشكل جيد في عملك".

وأضاف تريزيجيه: "كافأني الله طوال الموسم، كنت أحارب كثيرًا من أجل اللعب، أحيانًا ألعب وأحيانًا لا، كنت أؤمن أنني سأحصل على الفرصة طالما أجتهد، والحمد لله أنني كنت سببًا من أسباب بقاء الفريق في البريميرليج".

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وتابع النجم المصري: "لقد حققنا الفوز أمام كريستال بالاس، وإذا كنا تعادلنا أو خسرنا، كنا سنهبط بشكل رسمي، كذلك كنا نعلم صعوبة مواجهة آرسنال خاصة بعد فوزه على مانشستر سيتي وليفربول، بطل أوروبا، ولولا فوزنا في تلك المباراة كنا هبطنا".

يواصل نادى ليفربول الإنجليزى، احتفالاته بحسم لقب الدورى الإنجليزى، بريميرليج، لصالحه بعد موسم صعب تمكن خلاله نجوز الريدز من إعادة اللقب والفرحة إلى إنفليد، واحتفى النادى الإنجليزى بشكل خاص بإسهامات النجم المصرى محمد صلاح، فى تحقيق هذا الإنجاز الكروى الذى غاب عن ليفربول لمدة 30 عامًا، ونشرت صفحة ليفربول، على موقع "إنستجرام"، صورة للنجم الدولى محمد صلاح، مكتوب عليها رقم 29، وكتبت الصفحة فى تعليقها على الصورة، "19 هدف و10 تمريرات.. زعيم آخر.. موسم بريميرليج للملك المصرى محمد صلاح".

وصعد فريق وست بروميتش ألبيون الأربعاء الماضي للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والذى يضم بين صفوفه النجم المصري أحمد حجازي على الرغم من التعادل أمام ضيفه كوينز بارك رينجرز بهدفين لكل منهما، فى اللقاء الذي أقيم على ملعب "ذا هاوث ورنس"، ضمن منافسات الجولة الـ 46 والأخيرة من دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "التشامبيونشيب".