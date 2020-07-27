شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يصل الزمالك لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إلى مقر النادى وتفقد سرادق الجمعية العمومية بالنادى ومتابعة إجراءات التنظيم بالجمعية العمومية العادية للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والاثنين، وطالب رئيس الزمالك بتوفير سبل الراحة لجميع الأعضاء مشيدا بالإقبال من الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيد على دعمهم للنادي ومجلس إدارته.

وجاء حضور رئيس الزمالك لمتابعة سير الجمعية العمومية ومناقشة جدول الأعمال فى نهاية اليوم للعمومية مع أعضاء النادى، عقب نهاية التسجيل المقرر له التاسعة مساء اليوم، ويشهد اجتماع الجمعية العمومية مناقشة ميزانية الزمالك، والتى يصل الفائض بها إلى 49 مليون جنيه، مع فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع التزام الأعضاء بكل الإجراءات الإحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وفتحت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادى الزمالك التسجيل فى العمومية، فى التاسعة من صباح أمس، الأحد، وبدأ التسجيل مجددا في التاسعة من صباح اليوم الإثنين، على أن ينتهى التسجيل فى التاسعة مساءً، أمام الأعضاء لتسجيل أسمائهم فى كشف الحضور الخاصة بالجمعية العمومية للتصويت على ميزانية النادى الأبيض، ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس ادارة النادى للعام المالى المقبل، بعدما قام المجلس الأبيض، برئاسة مرتضى منصور، بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبى باب نادى الزمالك، الذى يطل على شارع جامعة الدول العربية لتسهيل مهمة الأعضاء للمشاركة فى الجمعية العمومية، حيث تكتمل الجمعية العمومية للأبيض بحضور 7500 عضوًا.

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ويتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا حيث تأتى البنود كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".