شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد مواعيد وديتى طنطا والطلائع استعدادا للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالاتفاق مع طنطا، على خوض المباراة الودية التي ستجمع الفريقين غداً، الثلاثاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية فى الخامسة مساءً، كما سيخوض الفريق مباراة ودية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب.

ودخل فريق الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، معسكرًا جديدًا فى برج العرب، اليوم الاثنين، يتخلله خوض مباراتى طنطا والطلائع، فى إطار الاستعداد لاستكمال منافسات النشاط الكروى، بعدما تقرر عودة الدورى الممتاز يوم 6 من أغسطس المقبل، وسيحصل لاعبو الزمالك على راحة سلبية فى عيد الأضحى.

ومن المقرر أن يعود الزمالك خلال الأسبوع المقبل من أجل الانتظام فى معسكر مغلق فى برج العرب استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشر من منافسات الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 6 أغسطس المقبل، إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من الشهر ذاته، على استاد برج العرب، وذلك بعدما تقرر استكمال منافسات الدورى الممتاز الذى توقف منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أول أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يومًا وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، ثم واجه الزمالك بالأمس نظيره وادى دجلة على ستاد بتروسبورت وشهد اللقاء فوز الزمالك برباعية نظيفة.