مدافع يوفنتوس يكشف سر فوز فريقه بالدوري الايطالي

اعترف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بأنه كان من الصعب التأقلم على خطط المدرب ماوريسيو ساري بعد فوز فريقه بلقبه التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال بونوتشي: هذا الموسم كان الأكثر جمالا واللقب الأصعب على الإطلاق واجهنا صعوبات في ترجمة تعليمات المدرب في بعض الأحيان

وبدأنا رحلة جديدة والكثير من التشاؤم يحيط بنا لكننا واصلنا بذل كل ما في وسعنا رغم بعض العثرات.

وأضاف بونوتشي: أن هناك العديد من التعديلات كانت مطلوبة بعد التوقف غير المتوقع لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا

في ظل اللعب أمام مدرجات خالية بعد استئناف الدوري الإيطالي الشهر الماضي وكان من الصعب اللعب مرة أخرى بعد كل هذه الأشهر بدون لعب.

ووصف بونوتشي اللقب بأنه الأجمل لأننا أردنا تحقيقه وواجهنا صعوبات عديدة من أجله.

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وتولى ساري المعروف بأساليبه الخططية المعقدة، المسؤولية في بداية الموسم الحالي بعد رحيل ماسيمليانو أليجري الذي قاد يوفنتوس للألقاب الخمسة السابقة.

أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا