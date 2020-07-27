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مدرب الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة حتى انتهاء عيد الأضحى

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح حمدي فتحي، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى .

وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.

يذكر أن الفريق عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد، بعد

حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة الودية التي أقيمت مساء الجمعة.

ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.

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