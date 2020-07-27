مدرب الأهلي يمنح حمدي فتحي راحة حتى انتهاء عيد الأضحى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح حمدي فتحي، لاعب الفريق، راحة من التدريبات حتى انتهاء إجازة عيد الأضحى .
وكان اللاعب قد أجرى مسحة طبية أمس بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.
يذكر أن الفريق عاد لاستئناف تدريباته أمس الأحد، بعدحصول اللاعبين على راحة عقب مباراة سموحة الودية التي أقيمت مساء الجمعة.
ويستعد الفريق بصورة مكثفة لاستكمال مبارياته في الموسم الجاري من بطولة الدوري، إلى جانب المباريات المتبقية من دوري أبطال إفريقيا.
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