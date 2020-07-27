اتحاد الكرة: أزمة كورونا الإنتاج الحربي لن تتكرر بعد عودة الدوري

أكد د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن أزمة إصابة ١٨ فردا بفريق الإنتاج الحربي بفيروس كورونا لن تتكرر في الدوري.

قال سلطان في تصريحات خاصة، إن جميع الفرق ستجري مسحات كورونا بعد استئناف الدوري كل ٣ أيام مما يساعد في اكتشاف اي حالات بشكل سريع واتخاذ كافة الاجراذات المطلوبة مبكرا.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 ليكون 6 أغسطس المقبل بدلا من 7 أغسطس وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وفقا لارتباطاتها بتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، الأمر الذي استدعى تبكير اقامة المباريات التي كان مقررا اقامتها يومي الانتخاب 11و12 أغسطس.

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك في أعقاب ورورد الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.

وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. قال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد أنه سينظر في الطلبين في وقت لاحق بعد

مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

وكان نادي طنطا قد أرسل طلبا رسميا بذلك ، فيما اكتفى مسئولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.

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أضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.

يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني بالشكر لكل الأندية و اللاعبين وجميع العاملين في المنظومة الكروية بمناسبة اعلان جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه في 6 أغسطس المقبل بعد توقف اجباري بسبب جائحة كورونا.

ويأتي ذلك لما بذلته أندية المسابقة من جهود للاستعداد ولا تزال بالمشاركة مع البروتوكول الطبي في ظل الظروف الاستثنائية التي عاشها الرياضيون على مدار الأشهر الفائتة حتى أعادت الدولة مشكورة النشاط الرياضي مرة أخرى واستئناف دوري الموسم الحالي على وجه التحديد.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن عودة مسابقاته في هذا التوقيت سيعود بالنفع على جميع أطراف المنظومة ويحيي حقوق الأندية واللاعبين وجميع العاملين في الوسط الكروي، وهي إحدى المهام التي كان ولا يزال اتحاد كرة القدم ينظر إليها بعين الاعتبار وببالغ الأهمية ، حيث أن كرة القدم صناعة أصبحت موردا أساسيا للعاملين في دوائرها.

وبهذه المناسبة فإن الاتحاد المصري لكرة القدم يطمئن الجميع أن جهوده لن تتوقف على القسم الممتاز للأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام، بل ستمتد إلى جميع أقسام المسابقة، كما أن الموسم الحالي لن يكتفي بمسابقة الدوري بل سيتضمن أيضا بطولة كأس مصر ، وسوف يتم إعلان جدول كل مسابقة في حينه.

كما يؤكد اتحاد كرة القدم أن ذلك يأتي انطلاقا من المسئولية الفنية والمجتمعية التي يتحملها الاتحاد تجاه كل الأندية وجميع اللاعبين والعاملين في مجال كرة القدم ، بالإضافة إلى أن هذه الرعاية التي يطوق بها الاتحاد عنقه لا تتوقف عند الارتباطات المحلية فحسب، بل تستمر برعاية وحفظ حقوق كل من يمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية على نحو ما أقدم عليه الاتحاد المصري بخطاب رسمي إلى نظيره الأفريقي يطلب فيه معاملة الكونفيدرالية بالمثل لأي تغيير محتمل في بطولة الأبطال بإقامة المباراة النهائية على في دولة محايدة إذا ما كان طرفاها من دولتين مختلفتين وعدم الإبقاء على اقامة نهائي الكونفيدرالية في المغرب في كل الأحوال ، حفاظا على النزاهة والشفافية ومبدأ اللعب النظيف الذي يسعى الجميع لإقراره.