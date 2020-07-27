اللجنة الأولمبية تطالب اتحاد الكرة بتحديد موعد نهاية الموسم

تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، خطابا من اللجنة الأولمبية، يفيد بضرورة تحديد موعد نهاية الموسم لإعداد تصنيف الجمعية العمومية. وطلبت اللجنة الأولمبية في خطابها للاتحاد باعتماد تصنيف الجمعية العمومية الجبلاية بعد نهاية الموسم الحالي المقرر استكماله ٦ أغسطس المقبل. وترغب اللجنة الأولمبية في انتهاء اتحاد الكرة من إعداد تصنيف الجمعية العمومية حتى يتسنى لها اعتماده تمهيدا لعقد اجتماع الجمعية العمومية المقرر بعد ٤ شهور من انتهاء السنة المالية.

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