شاهد: كلوب يصف هذا اللاعب بالأسطورة

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن ديان لوفرين مدافع الفريق سيصبح أسطورة إلى الأبد في ناديه.

وكان المدافع الكرواتي قد وقع عقداً للانضمام إلى نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي اليوم الاثنين.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: أسطورة أخرى في ليفربول تغادر النادي، لأنه بالفعل كان جزءا مهما من الفريق منذ أول يوم لي هنا

في النادي.

وأضاف: لقد شارك في مباريات كبيرة وسجل واحدا من أهم الأهداف في تاريخنا في المباراة التي حققنا فيها الفوز أمام بوروسيا دورتموند 4-3 إنها لحظة رائعة حقا.

وقال: كان لديه العديد من المباريات الجيدة، حينما يكون في أفضل حالاته، كان كثيرا ما يتواجد في الفريق، أنه لاعب وشخص عظيم.

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وأضاف كلوب: أنه رياضي نموذجي، لديه كل شيء تحتاجه والآن سيذهب إلى روسيا، لكن يمكنه العودة، سيكون دائما شخصا مرحبا به لأنه رائع حقا.

وانضم المدافع الكرواتي إلى ليفربول قادما من ساوثهامبتون في عام 2014، ثم غادر النادي فائزا بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، ومشاركا في 185 مباراة مع الفريق .

ولم يحصل لوفرين على فرص عديدة منذ انضمام المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للفريق، وظهور جو موميز لكنه لعب دورا في تتويج الفريق بالبطولتين الأكبر الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا .