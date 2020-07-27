رئيس الزمالك يتفقد الجمعية العمومية ويشيد بالحضور

حرص المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، على تفقد سرادق الجمعية العمومية بالنادي، ومتابعة إجراءات التنظيم بالجمعية العمومية العادية، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، التى تعقد على مدار يومى الأحد والإثنين .
طالب رئيس النادي بتوفير سبل الراحة لجميع الأعضاء، مشيدًا بالإقبال الكبير من الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيدعلى دعمهم للنادي ومجلس إدارته.
وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية التي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم، على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدًا لدعمهم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.
وكان مجلس إدارة النادي أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي، حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاثة أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة، من باب جامعة الدول العربية، وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب، وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.
وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
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