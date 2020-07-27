محمود الخواجة يشارك في الجمعية العمومية للزمالك

شارك محمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق، اليوم بالجمعية العمومية العادية، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.
و أثنى الخواجة على حضور الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيد على دعمهم للنادي ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور.
وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية
وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصةللجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.
وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.
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