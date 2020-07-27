مدرب الزمالك يحدد موعد ودية طنطا.. وإجازة يومي الجمعة والسبت

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالاتفاق مع نظيره طنطا على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين غداً الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية في الخامسة مساءً.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء يوم الأربعاء على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

من المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة

عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر ببرج العرب.

كان الزمالك فاز على وادي دجلة وديًا مساء أمس بملعب بتروسبورت برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية.