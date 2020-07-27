استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالاتفاق مع نظيره طنطا على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين غداً الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية في الخامسة مساءً.
كما سيخوض الفريق مباراة ودية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء يوم الأربعاء على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.
من المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبةعيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر ببرج العرب.
كان الزمالك فاز على وادي دجلة وديًا مساء أمس بملعب بتروسبورت برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لاستئناف المباريات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الزمالك يحدد موعد ودية طنطا.. وإجازة يومي الجمعة والسبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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