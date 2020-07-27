اتحاد اليد يخطر الأندية بالإجراءات الاحترازية في المباريات

أرسل الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر خطابا إلى الأندية المشاركة في مسابقات الاتحاد يخطرهم فيه بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن تلتزم بها الفرق أثناء المباريات. يخطرهم فيه بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن تلتزم بها الفرق أثناء المباريات. وكان اتحاد اليد قد أعلن عن انطلاق منافسات الموسم الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل . وجاءت الإجراءات على النحو التالي :

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