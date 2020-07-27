نبأ يُسعد جماهير النصر قبل ديربي الهلال!

تترقب جماهير نادي النصر استئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، ومواجهة الديربي الهامة أمام نادي الهلال، يوم 5 أغسطس المقبل، وذلك بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية المسابقة 8 جولات، وسيعود الدوري السعودي مع الجولة 23 بإقامة مواجهة الديربي بين قطبي الرياض.

بُشرى سارة

واستقبلت جماهير النصر، اليوم الإثنين، نبأ سار، بعدما أكد حساب قناة “22” الفضائية عبر “تويتر” أن الجهاز الطبي النصراوي منح الضوء الأخضر للاعب البرازيلي جوليانو للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة الهلال.

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وقال حساب القناة السعودية “‏الجهاز الطبي في نادي النصر يمنح الضوء الأخضر للبرازيلي جوليانو للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في غشاء عضلة الساق، خلال المواجهة الودية أمام الفتح”.

جوليانو مع النصر

ويرتبط جوليانو مع النصر بعقد حتى يونيو 2021، وقد حضر إلى فارس نجد قادمًا من فناربخشة في صيف عام 2018 مقابل 10.5 مليون يورو.

وخاض صاحب الـ29 عامًا مع النصر حتى الآن 69 مباراة، وأحرز 28 هدفًا وقدم 17 تمريرة حاسمة، وحقق لقبين هما بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر.

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