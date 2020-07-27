رياضة | الصحافة التركية تضع أكثر من سيناريو لمستقبل النني الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحافة التركية تضع أكثر من سيناريو لمستقبل النني الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت العديد من التقارير الصحفية، الى تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب وسط منتخب مصر، محمد النني، المعار إلى بشكتاش من صفوف آرسنال في الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "Bursa Hakumiyet" التركية، أن محمد النني قد تحدث مع الإدارة وقال: "لدي اجتماع مع إدارة آرسنال قبل بداية الموسم الجديد، وسأبلغكم بالإجابة النهائية بعد معرفة قرارهم بشأن مستقبلي".

وفي نفس السياق اشارت صحيفة "Takvim" التركية إلى أن النني قد يعود إلى الدوري التركي ولكن من خلال نادٍ جديد، بالإضافة إلى أنه معروض على نادي طرابزون سبور الذي يبحث عن صفقة جديدة يدعم بها صفوفه خاصة مع عودة السنغالي الدولي، بادو نداي، إلى صفوف ستوك سيتي بعد نهاية فترة إعارته.

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وتابعت الصحيفة أن المسئولين في طرابزون سبور يرون بأن هناك إمكانية لضم النني في حالة عدم عودته إلى بشكتاش مرة أخرى.

الجدير بالذكر أن بشكتاش كان قد حصل على خدمات محمد النني على سبيل الإعارة من آرسنال في صيف 2019 مقابل 1.5 مليون يورو، وهناك رغبة من النادي التركي في استمراره لموسم آخر لكن لم يتوصل حتى الآن لاتفاق مع نظيره الإنجليزي.

واستطاع النني أن يختم موسمه مع بشكتاش بهدف في شباك جينشلربيرليجي قبل يومين من ركلة جزاء، قبل أن يودع الفريق التركي ومديره الفني، سيرجين يالتشين