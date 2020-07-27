رياضة | الخواجة يشارك في الجمعية العمومية للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الخواجة يشارك في الجمعية العمومية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك محمود الخواجة نجم الزمالك الأسبق، اليوم بالجمعية العمومية العادية، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

وأثنى الخواجة على حضور الأعضاء ومشاركتهم بالجمعية والتأكيد على دعمهم للنادي ومجلس إدارته برئاسة المستشار مرتضى منصور.

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وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.