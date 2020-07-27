رياضة | الزمالك يواجه طنطا على ملعب برج العرب

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالاتفاق مع نظيره طنطا على خوض المباراة الودية التي ستقام بين الفريقين غداً الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية في الخامسة مساءً.

كما سيخوض الفريق مباراة ودية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء يوم الأربعاء علي ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الفريق على إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع أسرهم ثم استكمال فترة المعسكر ببرج العرب.

وكان الزمالك قد فاز على وادي دجلة وديا مساء أمس بملعب بتروسبورت وفاز برباعية نظيفة، وهي الودية التي يخوضها الفريق بعد مواجهتي سموحة وبيراميدز في معسكره الأخير ببرج العرب بالإسكندرية استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية.