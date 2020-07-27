رياضة | كلوب يوجه رسالة خاصة إلى لوفرين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كلوب يوجه رسالة خاصة إلى لوفرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، رسالة خاصة إلى مدافع الفريق ديان لوفرين، الذي رحل مؤخرًا عن صفوف الريدز منتقلًا إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، اليوم الإثنين.

وكان المدافع الكرواتي انضم إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في عام 2014، ثم غادر النادي فائزاً بلقب الدوري ودوري أبطال أوروبا، ومشاركاً في 185 مباراة مع الفريق.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أسطورة أخرى في ليفربول تغادر النادي، لأنه بالفعل كان جزءاً مهماً من الفريق منذ أول يوم لي هنا في النادي".

Advertisements

وأضاف: "شارك في مباريات كبيرة، وسجل واحداً من أهم الأهدلف في تاريخنا في المباراة التي حققنا فيها الفوز أمام بروسيا دورتموند 3-4، إنها لحظة رائعة حقاً".

ولم يحصل لوفرين على فرص عديدة منذ انضمام المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك للفريق، وظهور جو غوميز، لكنه لعب دوراً في تتويج الفريق بالبطولتين الأكبر (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).

وتابع: "كان لديه العديد من المباريات الجيدة، حينما يكون في أفضل حالاته، كان كثيراً ما يتواجد في الفريق، إنه لاعب وشخص عظيم".

وأضاف كلوب: "إنه رياضي نموذجي، لديه كل شيء تحتاجه والآن سيذهب إلى روسيا، لكن يمكنه العودة، سيكون دائماً شخصاً مرحباً به لأنه رائع حقاً".