رياضة | حمادة أنور يشارك في عمومية الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر حمادة أنور يشارك في عمومية الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك حمادة أنور عضو مجلس إدارة النادي الزمالك اليوم بالجمعية العمومية العادية. وأكد أنور أن تصويته في الجمعية العمومية يأتي كونه عضوا بالنادي قبل أن يكون عضوا بمجلس الإدارة مشددا علي فخره بما يشاهده من حضور مميز لأعضاء النادي.

وقال أنور إن الحضور يمثل تأكيد من الأعضاء على ترحيبهم بما يحققه النادي من إنجازات رياضية واجتماعية.

ومن ناحية أخرى أكد أنور أن إدارة النادي ستواصل جهودها بشأن قضية نادي القرن لأنه حق القلعة البيضاء الذي لن نحيد عنه.

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واستمر توافد أعضاء النادي اليوم للمشاركة فى الجمعية العمومية الخاصة بالنادي، للتصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الاحد والاثنين.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي بدأت من التاسعة صباح أمس وحتى التاسعة مساء اليوم على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.