رياضة | أنور سلامة: حديث فاروق جعفر حول التحكيم الإفريقي صحيح بنسبة 65%

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أنور سلامة: حديث فاروق جعفر حول التحكيم الإفريقي صحيح بنسبة 65% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أنور سلامة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر نجم الزمالك السابق، بشأن وجود رشاوي بين حكام القارة الإفريقية ومساعدتهم لصاحب الأرض والجمهور.

وأكد سلامة في تصريحات صحفية، أن حديث فاروق جعفر صحيح بنسبة 65%، وكان بالفعل هناك رشاوي قبل أن يختلف الموضوع خلال أخر 5 سنوات.

وأضاف: "وأضاف: "فى السبعينات كنت متواجد مع القلعة الحمراء، ورأيت بعيني رئيس نادي جزائري يرشي الحكم لإسقاط الأهلي، والنتيجة أن الحكم كانت كل قراراته ضد الأهلي في هذه المباراة".

واختتم: "ما قاله جعفر يسئ للحكام قبل الأندية، وهو لم يقصد نادي بعينه ولكنه حكى واقع حقيقي، وحاليًا الحكام الأفارقة أفضل.