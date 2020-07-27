رياضة | رونالدو يقدم لفتة طيبة للمتضررين من كورونا بعد الفوز بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر رونالدو يقدم لفتة طيبة للمتضررين من كورونا بعد الفوز بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، عن سعادته بتحقيق لقبه الثاني على التوالي للكالتشيو مع السيدة العجوز، مهديا اللقب للمشجعين لاسيما الذين عانوا من فيروس كورونا المستجد.

وحسم فريق "السيدة العجوز" لقبه التاسع تواليا في "سيري أ" الاحد بفوزه 2-صفر على سامبدوريا ليبتعد بفارق سبع نقاط أمام مطارده المباشر انتر ميلان قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

ويدين يوفنتوس بفوزه إلى رونالدو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وساهم في الثاني عندما سدد كرة قوية ارتدت من الحارس وتابعها فيديريكو برنارديسكي داخل المرمى (67)، علما بأنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وقال البرتغالي عبر منشور على حسابه على انستجرام مرفقا بصورة احتفال الفريق في غرفة تبديل الملابس "أنا سعيد جدا باللقب الثاني على التوالي في الدوري وللاستمرار في صناعة التاريخ مع هذا النادي العظيم والرائع".

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وتابع "أهدي هذا اللقب لكل مشجعي يوفنتوس، لا سيما أولئك الذين عانوا ويعانون من الجائحة التي فاجأتنا جميعا وقلبت العالم رأسا على عقب".

ولم يكن الموسم سهلا على الـ"بيانكونيري" بعد أن وجد نفسه متقدما بفارق نقطة يتيمة عن لاتسيو قبل توقف المنافسات في منتصف مارس الفائت بسبب "كوفيد-19" بعد أن كانت ايطاليا من أكثر البلدان تضررا من الوباء الذي أدى الى وفاة اكثر 35 ألف شخص في البلاد.

وعلى الرغم من ان فريق ساري حقق فقط فوزين في مبارياته الست الأخيرة مقابل تعادلين وهزيمتين، إلا أنه استفاد بشكل كبير من الهفوات التي وقع فيها منافسوه، لاسيما لاتسيو وإنتر ليواصل هيمنته على الدوري.

وتابع رونالدو الذي بات في رصيده سبعة ألقاب في الدوريات المحلية (ثلاثة مع مانشستر يونايتد الانجليزي واثنان مع كل من ريال مدريد الاسباني ويوفنتوس) "لم يكن الامر سهلا! شكّل دعمكم وموقفكم وتصميمكم القوة التي كنا بحاجة اليها للمواجهة في المراحل الاخيرة القوية من الدوري والصراع حتى النهاية لهذا اللقب الذي ينتمي لكل ايطاليا".

ولا يزال أفضل لاعب في العالم خمس مرات أمام تحد فردي قبل مرحلتين من النهاية، إذ يتنافس مع نجم لاتسيو تشيرو ايموبيلي (34 هدفا) على لقب هداف "سيري أ" هذا الموسم علما أن البرتغالي يتخلف عنه بثلاثة أهداف.