رياضة | تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد الإنجليزي، والمعار إلى صفوف الأحمر، اقترب من الاستمرار داخل جدران النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقد طرأت تطورات جديدة خلال الساعات الماضية بشأن مفاوضات الأهلي وهدرسفيلد، لشراء الأحمر عقد اللاعب بشكل نهائي.

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حيث قام هدرسفيلد بتخفيض مطالبه المالية بشأن بيع رمضان صبحي، إلى 6.5 مليون جنيه استرليني، بعدما كان طلب 7 مليون جنيه إسترليني من أجل اطلاق سراح اللاعب في الصيف المقبل.

في المقابل، الأهلي كان عرض على مسئولي هدرسفيلد، 3.5 مليون جنيه استرليني للحصول على خدمات اللاعب.

وتسعى إدارة النادي الأهلي إلى التفاوض مع النادي الإنجليزي من أجل تقليل القيمة المالية إلي 4 مليون جنيه إسترليني.