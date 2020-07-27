رياضة | غياب نجم بايرن ميونخ عن مواجهة تشيلسي للإصابة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر غياب نجم بايرن ميونخ عن مواجهة تشيلسي للإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفقد نادي بايرن ميونخ الألماني واحد من أهم لاعبيه خلال مباراة الفريق ضد تشيلسي الإنجليزي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامته في شهر أغسطس المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، إصابة الظهير الفرنسي بينيامين بافارد لاعب بايرن ميونيخ في كاحل القدم خلال مشاركته في مران الفريق اليوم الأحد، وهي الإصابة التي ستبعده عدة أسابيع عن مباريات فريقه.

Advertisements

وأشارت الصحيفة أن الإصابة ستبعد "بافارد" عن مواجهة تشيلسي بإياب ثمن نهائي البطولة الأوروبية، والتي ستقام على ملعب أليانز أرينا يوم 8 أغسطس.

نادي بايرن ميونيخ لم يكشف عن مدة غياب "بافارد" بشكل رسمي حتي الآن، ولكن أكدت تقارير إعلامية أن مثل هذه الإصابات تحتاج فترة علاج لا تقل عن 3 أسابيع للتعافي من الإصابة والعودة مجددًا للمشاركة في التدريبات والمباريات.

يذكر أن بايرن ميونيخ تغلب على تشيلسي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي جمعتهما في فبراير الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، قبل توقف منافسات البطولة بسبب جائحة كورونا.