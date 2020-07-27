الامارات | بالفيديو.. محمد صلاح يودع صديقه بكلمات مؤثرة “سأفتقدك كثيراً”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد صلاح يودع صديقه بكلمات مؤثرة “سأفتقدك كثيراً” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص النجم المصري محمد صلاح على وداع صديقه الكرواتي ديان لوفرين، بعد إعلان ليفربول رسمياً رحيل اللاعب إلى الدوري الروسي إلى صفوف زينت سان بطرسبرج لمدة 3 سنوات مقبلة، ولم يترك الموقع الرسمي لنادي ليفربول الموقف يمر وهو يعلم مدى العلاقة التي تربط اللاعبين ببعض ونشر رسالة مصورة من محمد صلاح الذي يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع لوفرين منذ انتقاله إلى قلعة "أنفيلد" في عام 2017 من روما.

وكان نادي ليفربول قد أعلن اليوم في بيان رسمي رحيل لوفرين إلى صفوف زينت سان بطرسبرج لمدة 3 سنوات مقبلة)

وقال محمد صلاح في رسالته: "لا أعرف كيف أقول ذلك، يا صديقي، لا تعرف شعوري الآن، لكننا سنفتقدك كثيرًا في ليفربول خاصة أنا، لقد كنت لاعبًا مذهلًا وصديقًا عظيمًا بالنسبة لي، سوف نفتقدك كثيرًا، سأفتقدك كثيرًا، أحبك كثيرًا، لقد كنت رائعًا داخل وخارج الملعب".

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وأضاف: " شكرًا لك على كل ما فعلته للنادي، شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، أتمنى لك أيضًا مسيرة ناجحة وأن تستمتع مع ناديك الجديد ومع عائلتك، شكرًا جزيًلا لك وأراك قريبًا".

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