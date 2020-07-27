الامارات | صديق أبومكة يرحل عن ليفربول.. تعرف إلى وجهته الجديدة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول بطل انجلترا في كرة القدم اليوم الاثنين عن مغادرة قلب دفاعه الكراوتي ديان لوفرن الى زينيت سان بطرسبرغ بطل روسيا، بعد ستة مواسم أمضاها في ملعب أنفيلد.

وجاء في بيان على موقع النادي أن "ليفربول يؤكد انتقال ديان لوفرن الى زينيت سان بطرسبرغ بصفقة دائمة".

وصل الكرواتي (31 عاماً) الى ليفربول في يوليو من العام 2014 قادما مع ساوثمبتون وخاض 185 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، أبرزها رأسية في الوقت بدل عن ضائع ضد بوروسيا دورتموند الالماني الذي أهّل ليفربول الى نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في أبريل 2016.

ويغادر لوفرن وصيف بطل العالم 2018 في صفوف منتخب بلاده، أنفيلد بعد أن لعب دورا مهما الموسم الماضي في تتويج الفريق الاحمر بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، وحقق أيضا لقب كأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الممتاز الذي حققه ليفربول هذا الموسم بعد انتظار دام 30 عاما. ويعتبر ديان لوفرن الصديق المقرب للنجم المصري محمد صلاح "أبو مكة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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