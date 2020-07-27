شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة برامج قناة الأهلي بعد انطلاقتها الجديدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تنطلق قناة النادي الأهلي، اليوم الإثنين في السابعة مساءً، وذلك بعد أعمال التطوير التي شهدتها على مدار الـ3 أشهر الماضية.

ومع انطلاق القناة اليوم، سيتم استعراض البرامج التي سيتم تقديمها وهي: برنامج صباحي من تقديم نهاوند سري وكريم كوجاك، وكذلك برنامج إخباري خاص بالصحافة وكواليس التتش، من تقديم أمير هشام ومحمد سعيد، ثم بعد ذلك برنامج السادسة من تقديم سارة محسن وأحمد سمير، ثم البرنامج المسائي «البيت الكبير»، من تقديم هاني رمزي وسهام صالح، بالإضافة لاستمرار برنامج الأشبال من تقديم أسامة حسني.

ويعود مصطفى عبده «المجري» لأحضان القناة بعد فترة غياب لسنوات، ببرنامج أسبوعي، كما يستمر عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي في تقديم برنامج ملك وكتابة، بينما يقود أيمن شوقي الاستوديو التحليلي الخاص بالقناة، في تجربة جديدة يتوقع الجميع داخل القناة نجاحها.

وتم الاتفاق مع إسلام الشاطر على تقديم برنامح حصاد أسبوعي، وأخيرًا برنامج خط أحمر، ويقدمه محمد فارس وأحمد أسامة، كما تعاقدت القناة مع العديد من المحللين، وهم: محمد يوسف وشريف عبدالمنعم وهاني العجيزي وأسامة حسني وعلاء ميهوب وعادل مصطفى.

وتشهد القناة غدًا الثلاثاء، إذاعة استوديو تحليلي لمباراة الأهلي والجونة الودية، التي سيخوضها الفريقان استعدادًا لعودة الدوري.

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