شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يواجه حملة من الإعلام الأحمر لإعاقة مسيرة بطولات النادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
حذر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الجماهير البيضاء من الانسياق وراء المتربصين بالنادي وبفريق الكرة، وقال إن الإعلام الأحمر والكتائب الإلكترونية تقود حملة مدبرة لإعاقة مسيرة البطولات والإنجازات في القلعة البيضاء.
وتوعد «منصور» بفضح جميع العناصر المشتركة في الكتائب الإلكترونية، والتى يتم الآن اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم لاستعادة حقوق النادي ورموزه.
وأكد رئيس الزمالك أن هناك أشخاص معروفين للجميع داخل مجلس الأهلي يحاولون إحداث وقيعة بين جماهير الأهلي والزمالك بأي طريقة ممكنة، لذلك طالب جماهير الأبيض بعدم الانسياق وراء مخططهم.
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