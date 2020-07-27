شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مجلس الأهلي يجتمع بكامل هيئته في فرع الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجتمع الأن مجلس ادارة النادي الأهلي، بكامل هيئته وبرئاسة محمود الخطيب، في إجتماعه الدوري بفرع الشيخ زايد. و من المقرر أن يشهد الاجتماع اعتماد الأجهزة والنشاط الرياضي، والإنشاءات الجديدة، وجراج فرع مدينة نصر. كذلك من المنتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة بعض الأمور الخاصة بالفريق. كما علمت «المصري اليوم» ان المجلس ينتظر إعادة إطلاق قناة النادي الخاصة في ثوبها الجديد اليوم الأثنين، في تمام الساعة السابعة مساءًا. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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