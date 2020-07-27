شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام هدف الأهلى القادم.. ودجلة يشترط إستعارة محمود والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بالتعاقد مع أحمد رمضان «بيكهام»،لاعب وادى دجلة بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية،ومنح فايلر لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع دجلة لاتمام الصفقة خاصة بعدما شاهد مدرب الأهلى عدد من التسجيلات للمباريات التي شارك فيها بيكهام ونجح في إقناع فايلر.
ووفقا للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء فان ادارة دجلة ترحب بعرض الأهلى لكنها تشترط إستعارة محمد محمود من الأهلي، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين مسوؤلى الناديين بخصوص انضمام بيكهام للقلعة الحمراء.
وتسابق لجنة التعاقدات الزمن للانتهاء من الصفقات التي طلبها المدير الفنى لتدعيم الفريق بعناصر مميزة إستعدادا للموسم الجديد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
92,062
-
تعافي
33,831
-
وفيات
4,606
كانت هذه تفاصيل خبر بيكهام هدف الأهلى القادم.. ودجلة يشترط إستعارة محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.