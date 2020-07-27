شكرا لقرائتكم خبر عن بيكهام هدف الأهلى القادم.. ودجلة يشترط إستعارة محمود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، بالتعاقد مع أحمد رمضان «بيكهام»،لاعب وادى دجلة بداية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية،ومنح فايلر لجنة التعاقدات الضوء الأخضر لبدء التفاوض مع دجلة لاتمام الصفقة خاصة بعدما شاهد مدرب الأهلى عدد من التسجيلات للمباريات التي شارك فيها بيكهام ونجح في إقناع فايلر.

ووفقا للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء فان ادارة دجلة ترحب بعرض الأهلى لكنها تشترط إستعارة محمد محمود من الأهلي، وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسة بين مسوؤلى الناديين بخصوص انضمام بيكهام للقلعة الحمراء.

وتسابق لجنة التعاقدات الزمن للانتهاء من الصفقات التي طلبها المدير الفنى لتدعيم الفريق بعناصر مميزة إستعدادا للموسم الجديد.