شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع سمير عثمان لإعادته إلى قناة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجري إدارة قناة الأهلي مفاوضات مع الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، للانضمام إلى الاستوديو التحليلي، وتقيدم الفقرة التحكيمية.

يشار إلى أن «عثمان» كان قد ترك قناة الأهلي من قبل للانضمام إلى قنوات «أون تايم سبورت».

وتنطلق قناة الأهلي، اليوم الإثنين، في السابعة مساء بعد الانتهاء من أعمال تطويرها على مدار الـ3 شهور الماضية.