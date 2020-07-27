شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي: بقاء إبراهيموفيتش في ميلان واجب ولا غنى عنه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
شدد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون، اليوم الاثنين، على ضرورة بقاء النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في ميلان، الموسم المقبل.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات لراديو «راي» الإيطالي: «التجديد لإبراهيموفيتش ليس صحيحًا فقط، بل هو واجب، إنه لاعب لا غنى عنه».
وأضاف: «أعتقد أن ميلان قام بعمل جيد فيما يخص بقاء بيولي.. لقد قام بعمل ممتاز وأخرج الفريق من الصعوبات».
وعن تتويج يوفنتوس بلقب الاسكوديتو، قال: «لقد استحقوا الفوز بالبطولة مقارنةً بالماضي، اليوفي كافح أكثر من السابق بقليل».
وأضاف المدرب المخضرم: «لم يكن الأمر سهلا، كانت هناك الكثير من الشكوك، خاصةً في المرحلة الأخيرة.. ساري قام بعمل ممتاز، كانت لديه القدرة على التكيف بشكل جيد.. وفي الموسم المقبل متأكد من أنه سيكون له تأثير أكبر».
واختتم أنشيلوتي: «ساري يستحق أن يكون في نادٍ كبير مثل يوفنتوس، الانتقادات أمر طبيعي، لكننا نتحدث عن أفضل فريق في إيطاليا حاليًا».
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