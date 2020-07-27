شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على «عمومية» الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علقت وزارة الشباب والرياضة، على الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتى تختتم فاعلياتها مساء اليوم الاثنين، بمقر النادي بشارع جامعة الدول العربية حيث أثنت الوزارة على التنظيم واتباع التعليمات خلال عملية التصويت والتسجيل في الكشوف.

وكشف مرتضي منصور، رئيس النادي أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أجرى أكثر من اتصال هاتفي معه أشاد فيه باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للأعضاء للحفاظ على سلامتهم.

وأثنت الجهة الإدارية المشرفة على عمومية الزمالك والمتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتوافد أعضاء الزمالك ومارسة حقوقهم وإبداء رأيهم بمنتهي الشفافية.