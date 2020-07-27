شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يكرم الشباب المصري المشاركين في المشاورات الشبابية العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرم الدكتور أشرف صبحي،وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشباب المصري المشارك في فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، والتي تم تنفيذها خلال ايام ٢٠، ٢١، ٢٣ يوليو ٢٠٢٠، عبر تقنية الاتصال المرئي، من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بالشباب المصري وتمثيله المشرف خلال فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، مؤكداً أن مصر تذخر بالعديد من الشباب ذوي الفكر والرؤية والطاقة الإيجابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على ضرورة الإسراع بتدشين المجلس التأسيسي للمشاورات الشبابية العربية المنبثق عن توصيات الإعلان الختامي لمبادرة المشاورات الشبابية العربية إعلان «القاهرة» لمتطلبات الشباب العربي في ظل جائحة كورونا وما بعدها (رؤى موحدة.. لمتطلبات الشباب) كنموذج شبابي عربي تحت رعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، ليكون منبراً للشباب العربي، وبيتاً للمبادرات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ عمليات التخطيط للبرامج الشبابية، وتعزيز التبادل الثقافي وتبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات، وفق استراتيجية شبابية عربية موحدة.

كما شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تنفيذ جميع توصيات مبادرة المشاورات الشبابية العربية ومتابعتها، موضحاً أن التوصيات سيتم إرسالها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

شهد التكريم نجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء الدين الدسوقي، مدير عام البرامج الثقافية والفنية، الدكتور عبدالله الباطش، المنسق العام لمبادرة المشاورات الشبابية العربية، وتم تكريم كل من الدكتوره آمال إمام، محمد محي، محمد صلاح، الدكتوره رضوى زكي، مصطفى مجدي، إلهام مبارك.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أطلقت استمارة على بوابة مصر للشباب والرياضة للتسجيل في المشاورات الشبابية العربية، وتقدم للمشاركة أكثر من ١٠٠٠ شاب وفتاة، وتم عقد العديد من المقابلات الشخصية وصولا للمشاركين النهائيين في مبادرة المشاورات الشبابية العربية.

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