شكرا لقرائتكم خبر عن «طائرة» الزمالك يواصل استعداداته للدوري والكأس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك، تدريباته اليومية لاستعادة اللياقة البدنية والتدريب على بعض الفنيات، بعد فترة توقف دامت لأكثر من 120 يومًا بسبب فيروس كورونا.
وأكد حسام عبدالعزيز، المدير الفني للفريق، أن الاستعدادات مستمرة لبطولتي الدوري والكأس خلال شهر أغسطس القادم.
ويستعد الفريق لمواجهة نادي سبورتنج ضمن منافسات بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 21 من أغسطس المقبل.
كما يواجه الفريق نظيره الشمس ببطولة الدوري يوم 24 أغسطس، ويحتل الزمالك المركز الثاني ببطولة الدوري وينافس على لقب البطولة. وأضاف حسام عبدالعزيز أنه يثق في جميع اللاعبين، قائلًا إنه بالرغم من صغر أعمارهم إلا أنهم أصحاب إرادة قوية لتحقيق الانتصارات والبطولات.
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