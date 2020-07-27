شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي: حزمة من البرامج لنشر آفاق التنمية بين الأشقاء العرب بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، احتفالية تكريم الوافدات من الدول العربية والتي أقيمت بمركز شباب مدينة العبور، وذلك ضمن برنامج المساحات الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

و استقبلت فرقة الموسيقى النحاسية بمركز شباب العبور وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية حيث قاما بتفقد مكونات المركز المقام على مساحة 17 فداناً، وتضمنت الجولة تفقد حمام السباحة، حديقة المركز والمبني الاجتماعي.

وقال الدكتور أشرف صبحي، خلال كلمته الافتتاحية، إن الهدف من المبادرة نشر آفاق التنمية في شتى المجالات لأكثر من دولة عربية شقيقة من خلال مصر، وذلك ومشاركة الوزارة في ذلك الأمر من خلال حزمة برامج يتم تنفيذها في جميع أنحاء مصر الجمهورية.

وأضاف «صبحي»، أن مصر لا يوجد على أرضها مصطلح لاجئ،، فهم جميعا أشقاء في وطنهم «مصر»، وهذا ما أكده التاريخ، مشيراً إلى أن مصر حاضنة لجميع الأشقاء، ولايتم استقبال أي وافد من خلال مخيمات كما تفعل بعض الدول، بل يتم انصهارهم في المجتمع.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر والذي بدأ منذ عام 2017 في دعم وتشغيل 8 مساحات آمنه داخل مراكز الشباب في خمس محافظات الشرقية، القليوبية، دمياط، أسوان، الجيزة، ووصل عدد المستفيدين من البرنامج حتي الآن 4694 من السوريين والمصريين.

ومن جانبة، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن الدولة دائماً تولي اهتماماً كبيراً بأشقائها العرب، وأنه لا غريب على أرضها فالجميع واحد دون تفرقة أو تمييز، وهذا ظهر تماماً وبوضوح من خلال المبادرات التي تقدمها الدولة للوافدين من أبناء الدول العربية والتي تساعدهم في سرعة الاندماج بين أبناء شعب مصر، وتأهيلهم نفسياً واجتماعياً بعد الأضرار التي تعرضوا لها جراء ما حدث ببلادهم الشقيقة.

وأضاف المحافظ، أن مصر لم تولي قطاعاً واحداً اهتماماً خاصاً بل أولت جميع القطاعات أولويات متناسبة، والدليل على ذلك أن المشروعات في القطاعات المختلفة الصحة والتعليم والرياضة والإسكان وغيرها، لم تشهدها الدولة منذ ما يقرب من 30 أو 40 عاما.

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شهدت الاحتفالية تكريم الوافدات وتوزيع حقائب الحماية من فيروس كورونا للمستفيدين من المساحات الآمنة للفتيات والسيدات الوافدات من الدول العربية، وذلك بتنظيم الإدارة لمركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة للوزارة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.

حضر اللقاء اللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، ووليد الفرماوي وكيل المديرية ولفيف من قيدات المحافظة.