شكرا لقرائتكم خبر عن «جنش» ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينضم محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس مرمي وكابتن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلى تدريبات الفريق الجماعية اليوم الإثنين، بعد حصوله على فترة راحة خلال اليومين الماضيين بسبب شعوره ببعض الآلام في الظهر أبعدته عن التدريبات.
وأدي جنش، تدريبات تأهيلية خلال الفترة الماضية دون أن يشارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال المعسكر الغلق الذي دخله الفريق اليوم، في برج العرب بالإسكندرية ضمن الفترة الثانية لبرنامج الإعداد.
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