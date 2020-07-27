شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يمنح لاعبى الزمالك إجازة يومين في عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، منح لاعبى الفريق إجازة يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ليقضوها مع أسرهم ثم يعودوا لاستكمال المعسكر.

ويخوض الزمالك خلال معسكره الجديد وديتين أمام طنطا وطلائع الجيش غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، على الترتيب، استعدادا لعودة النشاط الرياضى الذي يستهله المارد الأبيض بمواجهة قوية أمام المصرى البورسعيدى، ضمن منافسات الجولة الـ 14، المؤجلة من الدور الأول، ثم المواجة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى، في الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقررة في سبتمبر المقبل.