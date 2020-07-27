شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد لودية طنطا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لمباراته الودية غدًا أمام نظيره طنطا، ضمن معسكره الثانى فى برج العرب، استعدادا لعودة النشاط الرياضى الذى يبدأ بمواجهة مهمة أمام المصرى البورسعيدى، فى بداية عودة الدورى، والمؤجلة من الجولة الـ 14.

وبدأ الفريق معسكره الثانى فى برج العرب، عقب الإنتهاء من مباراته الودية أمس امام وادى دجلة، على ملعب بتروسبورت، والتى انتهت برباعية نظيفة، اطمئن خلالها الجهاز الفنى على جميع اللاعبين، كون المباراة أقيمت على 3 أشواط، وبالأخص ناشئى الأبيض الذين قدموا أداءا جيدا خلال اللقاء.