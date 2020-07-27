شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الطبية تحذر لاعبي الأهلي من الاحتفال الجماعي بالأهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذرت اللجنة الطبية بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقى، لاعبي الفريق من التقارب والاحتفال الجماعي عقب تسجيل الأهداف في المباريات التي يخوضها الفريق سواء الودية أو الرسمية. وطلبت اللجنة من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، إبلاغ اللاعبين بالتعليمات لتجنب ما حدث خلال ودية سموحة الأخيرة بعدما ضرب اللاعبين بالتعليمات عرض الحائط خلال احتفالهم بالأهداف ما أزعج اللجنة بشدة. وقدمت اللجنة عدد من الملاحظات الأخرى التي تخص التدريبات وتعامل اللاعبين خلال فترة تواجدهم بالنادى لتفاديها خوفا من حدوث أمور قد تسبب إصابات للاعبي الأحمر. ووفقا للجنة، فان الجهاز الفنى سيقوم بالتنبيه على اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات خلال ودية الجونة المقررة الثلاثاء، على ملعب مختار التتش استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 92,062

تعافي 33,831

وفيات 4,606

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