شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك لم يتقدم بأي عرض لضم «بكار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، دخول القلعة البيضاء في مفاوضات لضم رجب بكار، الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وذلك عقب الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية عن رغبة الزمالك في ضم اللاعب.

وقال المشرف العام على الكرة: «لم نتقدم بأي عرض لضم رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز».

وأضاف: «قوام الفريق محترم والتدعيمات ستكون قليلة جدا ولن نسمع أسماء عديدة لأننا لا نحتاج لصفقات عديدة، التدعيمات الجديدة ستكون اسمين أو ثلاث على الأكثر، نحن نحافظ على قوام الفريق ونعمل منذ سنتين على التدعيم ولذلك لا نحتاج لصفقات عديدة».