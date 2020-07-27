شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى منصور: الزمالك لم يحسم موقفه من استكمال الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، عدم حسم ناديه قرار المشاركة في الدوري حتى الآن، وأنه ينتظر اجتماع مجلس الإدارة، والجلسة الخاصة التي ستجمع المدير الفني الفرنسي، باتريس كارتيرون، برئيس النادى لأخذ رأى الفرنسي حول المشاركة في الدورى من عدمه.

وقال أمير مرتضى: «موقف الزمالك بالنسبة للدوري لم يحسم بشكل رسمي حتى الآن، إدارة الزمالك ستجتمع لحسم هذا الملف، وليس لدينا أي تأكيد رسمي من الإدارة بالمشاركة في الدوري حتى الآن، نرى الظروف التي تحدث وإصابات فيروس كورونا في الأندية بالكامل ومجلس الإدارة سيحسم هذا الأمر ونحن سننفذ القرار».