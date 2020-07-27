شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضغط على اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة «كهربا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعتزم إدارة النادى الأهلى، التقدم بتظلم لدى اتحاد الكرة لتخفيف عقوبة محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب الفريق، بالإيقاف 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك.

ويأمل الجهاز الفنى للأهلى في تخفيف العقوبة لحاجة الفريق إلى جهود اللاعب خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الأهلى بمواجهات قوية على الصعيد المحلى والإفريقي، كما طلب رينيه فايلر المدير الفنى، من الإدارة الضغط على نادى هيدرسفيلد للحصول على موافقتهم لاستمرار رمضان صبحى الذي تنتهى إعارتة في أكتوبر المقبل.

ويخوض الفريق مران مسائى اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش استعدادا لمواجهة الجونة الثلاثاء، في ثانى تجارب الفريق الودية التي تأتى في إطار تحضيرات الفريق لاستئناف الدورى ومواجهة الوداد المغربى في سبتمبر المقبل بنصف نهائى دورى الأبطال الإفريقى.