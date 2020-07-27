شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور على رادار المصرى فى الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصرى البورسعيدى، بقيادة طارق العشرى، في الاتفاق مع عدد من اللاعبين من أجل التعاقد معهم في الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الذي يعانى من نقص حاد في الصفوف منذ الميركاتو الشتوى الماضى.
ودخل أكثر من لاعب ضمن حساباات الجهاز الفنى على رأسهم إمام عاشور لاعب الزمالك وحرس الحدود السابق، والذى يرتبط بعلاقة وطيدة مع طارق العشري المدير الفنى، الذي نجح في اكتشاف اللاعب حينما تعاقد معه من صفوف غزل المحلة في الموسم قبل الماضي.
وينتظر الجهاز الفنى صدور القرار النهائي بالاكتفاء بالعقوبة التي قضاها النادى بالحرمان لفترة قيد واحدة فقط من ضم لاعبين جدد وهى فترة الانتقالات الشتوية الماضية وذلك وفقا لتأكيدات نصر عزام المحامي الدولى الذي يتولى الدفاع عن النادى المصري.
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