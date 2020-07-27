شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عمر خربين من الزمالك.. أجانب انضموا للفارس الأبيض ‏بعد هز شباكه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هل يصبح عمر خربين ثامن أجنبي ينضم للزمالك بعد هز شباكه؟

أنباء قوية ترددت في الفترة الأخيرة عن دخول مجلس إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات مع مسئولي الهلال السعودي من أجل الظفر بخدمات النجم السوري عمر خربين، في الوقت الذي أشارت خلاله تقارير سعودية عن اقتراب النادي الأبيض من حسم صفقة المهاجم السوري.

خربين سبق له مواجهة الزمالك خلال منافسات الدوري المصري في الموسم الماضي، خلال ارتدائه قميص بيراميدز، واستطاع هز الشباك البيضاء في مباراة شهيرة جمعت الفريقين حسمها التعادل الايجابي بنتيجة 3/3، حيث سجل خربين الهدف الثالث لبيراميدز مع اقتراب المباراة من نهايتها.

كما أحرز خربين هدفاً في شباك الزمالك بقميص الهلال السعودي في لقاء السوبر المصري السعودي عام 2018 بالرياض، في مباراة ظفر خلالها بطل مصر باللقب.

عمر خربين يزور شباك الزمالك بقميص بيراميدز

وعلى مدار تاريخ القلعة البيضاء، قامت إدارة النادي بالتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين الأجانب منهم من استطاع هز شباك الفريق الأبيض بقمصان أندية أخرى قبل الانتقال إليه وهو ما نستعرضه في التقرير التالي.

محمد كوفي سجل ثلاثية في شباك الزمالك مع بتروجت

البوركيني محمد كوفي يأتي على رأس المسجلين في شباك الزمالك قبل الانتقال له، حيث أحرز المدافع الدولي ثلاثية في مرمى فريق ميت عقبة بقميص بتروجت، بواقع هدفين في مباراة موسم 2007-2008 التي حسمها الفريق البترولي بثلاثية وهدف في فوز بتروجت على الزمالك في موسم 2012-2013.

دومينيك يحسم الدرع للأهلي ثم ينتقل للزمالك

كما ضم الزمالك الموريتاني دومينيك داسيلقا من الأهلي بعدما استطاع التسجيل في لقاء القمة وهز الشباك البيضاء في لقاء الدور الثاني من موسم 2010-2011 الذي حسمه التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق، وهو الهدف الذي حسم الدرع لمصلحة أبناء التتش آنذاك.

العقرب البوركيني يسجل للمصري في مرمى الزمالك

البوركيني عبدالله سيسيه، مهاجم الزمالك السابق، كان على موعد مع زيارة مرمى الفارس الأبيض بقميص المصري البورسعيدي في لقاء جمع الطرفين موسم 2011-2012 وفاز فيه الزمالك بنتيجة 2/1.

فيليكس صاحب هدفين للأهلي في شباك الزمالك

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أحمد فيليكس المهاجم الغاني، وأشهر من رافق حسام حسن في قيادة هجوم الأهلي في منتصف التسعينات، استطاع التحليق في سماء قمة الكرة المصرية بتسجيل هدفين في مرمى الزمالك خلال مباراتي الدور الثاني بالدوري موسمي 1995-1996 و1997-1998، قبل أن ينتقل للزمالك لمرافقة حسام من جديد مطلع الألفية الحالية.

أتشمبونج يتألق مع الداخلية أمام الزمالك

بنيامين أتشيموبنج المهاجم القادم من مدينة كوماسي الغانية استطاع زيارة شباك الزمالك بقميص الداخلية في مباراة مثيرة فاز بها أبناء ميت عقبة بنتيجة 4/3 في الدوري موسم 2016-2017، ليعلن بعدها النادي الأبيض التعاقد معه.

هدف عالمي للظهير الأردني يمنحه الانضمام للزمالك

خالد سعد، الظهير الأيسر لفريق الفيصلي الأردني كان على موعد مع هدف عالمي في شباك عبدالواحد السيد في لقاء الزمالك ببطل الأردن بالبطولة العربية نسخة 2006-2007 بملعب القاهرة، ليوقع بعدها الفتى الأسمر عقداً مع النادي الأبيض.

معروف يوسف أحد هدافي الشرطة في مباريات الزمالك

معروف يوسف، نجم خط وسط الزمالك كان له نصيب هو الآخر من هز شباك الزمالك قبل ارتداء القميص الأبيض وذلك خلال فوز اتحاد الشرطة بالنقاط الثلاثة في مواجهة الفارس الأبيض موسم 2011-2012.

ترى هل يكون السوري عمر خربين واحداً من ضمن قائمة الأجانب الذين زاروا شباك الزمالك قبل الانضمام له؟