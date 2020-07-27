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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رودجرز: ليستر يحتاج لمزيد من الإبداع الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020
أكد مدرب ليستر سيتي، بريندان رودجرز، أن فريقه افتقر للإبداع في الثلث الأخير من موسم الدوري الإنجليزي،، وسيحتاج لضم عناصر قوة اذا أراد دخول المربع الذهبي في الموسم المقبل. خسر ليستر 0-2 من مانشستر يونايتد، لينهي الموسم في المركز الخامس، وفقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا. وقال رودجرز: "قطعنا خطوات رائعة، وكنا ندرك حاجتنا لتسجيل أكثر من 65 هدفاً، وسجلنا 67، لكن خوض تحديات أمام فرق المقدمة يتطلب المزيد من الإبداع والكفاءة". وأضاف: "تضررنا في الفترة الأخيرة من الموسم مع غياب ثلاثة من رباعي الدفاع، لكنني سعيد بالطريقة التي دافعنا بها وكنا نود إضافة المزيد من الإبداع في النهاية". وأكد رودجرز أنه يتطلع للمنافسة في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل. وتابع: "هذه هي الخطوة القادمة للفريق، خاض اللاعبون موسماً جيداً، وخبرات اللعب في منتصف الأسبوع ستجعلنا أكثر صلابة".
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