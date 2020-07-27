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حسن معاذ يحدد موقفه من الانضمام إلى الرائد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن لاعب فريق الشباب السعودي، حسن معاذ، رفض عرضاً للانضمام إلى نادي الرائد. أضافت صحيفة : "الرائد دخل في مفاوضات مع اللاعب، متقدماً بعرض بلغت قيمته نحو مليون و200 ألف ريال سعودي في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالرفض من اللاعب الذي أشترط الحصول على مليون و600 ألف ريال". وتابعت الصحيفة: "اللاعب دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، مما يسمح له بالتوقيع لأي ناد دون انتظار موافقة ناديه الأصلي". يذكر أن عقد معاذ مع الشباب ينتهي مع نهاية الموسم الجاري من بطولة دوري كأس الأمير للمحترفين، والذي تستأنف منافساته في 4 أغسطس (آب) المقبل، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب تداعيات انتشار .


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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